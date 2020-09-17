"Биримдик"N1:Образование и здравоохранение это обязательство государства

Встреча лидера и кандидатов партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" с жителями Свердловского района города Бишкек состоялась 16 сентября. Много теплых слов поддержки от жителей, много вопросов, доброжелательность и конструктивные дискуссии – такой формат стал традиционным для встреч партии "Биримдик".

В своем обращении к жителям лидер партии Марат Аманкулов сказал, что "Биримдик" - это молодая, новаторская партия, которая несет новую политическую культуру. "Мы предлагаем для Кыргызстана новую идею - демократический социализм и евразийство", - сказал он.

В двух словах евразийство можно выразить тем, говорит он, что проживавшие на территории Советского Союза народы чувствуют друг друга и понимают. Причина, по словам лидера "Биримдик", в том, что "мы все - дети одной цивилизации".

"Мы все с вами на протяжении многих веков совместной жизни, совместной истории создали свою цивилизацию – Евразийскую. Поэтому мы друг друга понимаем на ментальном и культурном уровнях", - сказал он.

Рассказывая о демократическом социализме, Аманкулов остановился на том, что партия "Биримдик" базируется на патриотической платформе. Демократическая часть - это та, в которой мы говорим о всех завоеваниях, приобретенных Кыргызстаном за период независимости, - это свобода, суверенность, независимость, самостоятельность, территория государства, ее границы, гимн, герб, конституция, свобода выбора, свобода слова, выборность и так далее. "Все это нужно сохранить. Это для нас ценно", - подчеркнул лидер партии "Биримдик". – "Социализм в платформе партии – это общество социальной справедливости. Мы идем в законодательный орган, чтобы сформировать новую власть, в работе которой основой станет принцип социальной справедливости", - сказал Аманкулов.

"Государство, в принципе, создается только с одной целью – чтобы развивался человек. Для этого нужно два базовых понятия - те, что ставит в приоритет партия "Биримдик", – образование и здравоохранение. И мы хотим изменить отношение к ним. Это не услуга, это обязательство государства. И справедливость его в том, чтобы дать каждому человеку возможность равного доступа к высокого уровня образованию и высокого уровня здравоохранению. Потому что здравоохранение – это дух нации, а образование – это то, что формирует наше сознание. То, каким будет наше общество завтра, зависит от образования, а здравоохранение - это тело нации", - сказал Аманкулов, отметив, что с такой идеей идет партия "Биримдик" на выборы в Жогорку Кенеш КР.

"Партия демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" хочет начать новый этап в истории Кыргызстана. Это новаторская партия, которая несет новую идею. За нами будущее", - подчеркнул Аманкулов.

На встречах об идеях партии не всегда есть возможность рассказать их полностью. Но во время узких встреч на разных площадках, рассказывая о той идее, с которой партия идет на выборы, абсолютно все люди понимают и поддерживают "Биримдик".

"Предлагаемая нами идея демократического социализма и евразийства – это то, что мы есть сами. Мы начали с осознания того, кто мы есть и что для нас есть картина мира, как мы ее видим. Евразийство и демократический социализм – это образ нашего будущего, это судьба. То, что не изменить. Поэтому прошу поддержать нас. Поддерживая нас, вы поддерживаете будущее!" - сказал в завершении своей речи Марат Аманкулов на встрече с жителями Свердловского района города Бишкек.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.