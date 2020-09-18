"Биримдик" N1: Пархат Тулендыбаев: "Я иду на выборы с партией будущего"

Встреча кандидатов партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" прошла в Свердловском районе Бишкека 16 сентября. Жители встретили очень тепло, задавали вопросы, активно обсуждали и наболевшие проблемы, и идеологию партии, которая большинству оказалась очень близка.

В своей речи кандидат партии "Биримдик" Пархат Тулендыбаев рассказал, что был в свое время - еще до депутатства в Жогорку Кенеше - он был депутатом Бишкекского городского кенеша. За 10 лет в общественную приемную Свердловского района, по его словам, обратились 6524 избирателей. 80% обращений решены, 20%, как сказал с сожалением Тулендыбаев, не удалось решить. Причина этого в том, что это вопросы социального и жилищного характера, говорит кандидат.

"И я иду с партией "Биримдик" потому, что и эти 20% вопросов должны быть решены. Именно с партией "Биримдик" мы сможем сделать это. Это партия будущего. Как сказал выступающий передо мной уважаемый аксакал, мы все хотим, чтобы было как раньше. Чтобы работали заводы и фабрики, чтобы все быстро и динамично развивалось, чтобы мы ставили амбициозные цели и достигали их. Мы не хотим пустых обещаний, нам нужны реальные действия, продуманная стратегия, нужен путь, который позволит нам прийти к процветанию и будет при этом соответствовать нашему менталитету. Это должен быть именно наш собственный путь. И партия "Биримдик" знает его! Присоединяйтесь, мы победим вместе с вами! Голосуйте за партию "Биримдик"!", - заключил Тулендыбаев

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.