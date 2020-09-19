Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Кыргызстаном

Начиная с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами СНГ. Это, как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, - Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Кыргызстаном (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - проинформировали в штабе. И отметили, что рейсы пока будут осуществляться раз в неделю.

Напомним, что полеты за рубеж и обратно Россия прекратила со второй половины марта, в связи с пандемией коронавируса. Осуществлялись только чартерные рейсы, которыми в ряд стран вывозились их граждане и соответственно ввозились в РФ из этих государств, в том числе Кыргызстана, россияне. За период пандемии коронавируса Россия организовала более 580 таких рейсов, на которых перевезли более 92 тысяч пассажиров.

В Кыргызстан с с 20 марта по 24 августа включительно с помощью чартеров было доставлено 35 469 его граждан из 21 региона России. В целом было осуществлено 146 авиарейсов и организован выезд кыргызстанцев на 95 автобусах транзитом через территорию Казахстана.

С 21 августа кыргызская сторона разрешила въезд в республику граждан РФ. А с 27 августа по решению Министерства иностранных дел Кыргызстана было прекращено формирование его загранучреждениями в Российской Федерации, в частности посольством в Москве, канцелярией посольства КР в Санкт – Петербурге, генеральными консульствами в Екатеринбурге и Новосибирске списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину. В этой связи авиакомпании "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет", "Уральские авиалинии" получили право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы, на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн продажи со своих официальных сайтов.

И вот теперь, согласно информации штаба, Россия с 21 сентября прекратит программу вывозных рейсов, которыми в страну возвращали российских граждан. Это решение связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами, что позволяет людям вернуться в страну регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы таким рейсам также будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие полеты осуществляются "Аэрофлотом".