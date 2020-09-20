Сотрудники кафе сушат скатерти в парковой зоне площади Победы в Бишкеке

Сотрудники кафе в Бишкеке развесили и сушат свои скатерти в парковой зоне площади Победы. Об этом сообщил гость столицы из России, его сообщение опубликовано в популярной группе в Facebook "Черный список".

"Здравствуйте! Я турист из РФ, был сегодня в гостях в доме "Белый пароход" напротив площади Победы, дом 108 по улице Ибраимова, из окна наблюдал, как сотрудники кафе "Ак-Бата" и "Мира" сушили свои скатерти в парковой зоне площади Победы, это так некрасиво выглядит, а власти не принимают меры! Почему? Кроме этого наблюдал, что в парковой зоне, кафе китайской кухни "Мира", организовали автостоянку, при этом уничтожили зелёные насаждения парковой зоны. У Вас муниципалитет вообще реагирует на такие нарушения! Такие действия портят внешний вид парковой зоны площади Победы и портят культурно-эстетический вид!", - говорится в сообщении.

Пользователи Сети возмутились, что в последнее время все чаще именно приезжие стали критиковать Бишкек, напомнив случай с урбанистом Ильей Варламовым. Однако, большинство комментаторов согласились с критикой туриста.