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Скатерти у площади Победы: Мэрия отреагировала на жалобу туриста из России

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу туриста из России о том, что сотрудники кафе сушат скатерти в парковой зоне площади Победы.

Напомним, накануне иностранец опубликовал в соцсетях фото, на которых сотрудники кафе "Ак-Бата" и "Мира" развешивали постиранные скатерти. "Это так некрасиво выглядит, а власти не принимают меры", - написал он.

В муниципалитете заявили, что администратор заведения получил предупреждение.

"Вчера, 20 сентября, специалисты районной администрации выезжали на место, провели разъяснительные работы. Администратор кафе предупреждён, в случае повторения аналогичных действий будут приниматься соответствующие меры", - отмечает пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на муниципальную администрацию Свердловского района.


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URL: https://www.vb.kg/392167
Теги:
кафе, нарушения, парк, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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