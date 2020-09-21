Лидер БИРИМДИК №1: Кыргызстан и интеграционные процессы в Евразии

На встрече с молодежью, которая прошла в минувшую пятницу, лидер партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Марат Аманкулов и Галина Агафонова (Кетова) рассказали молодому поколению суть идеологии партии, интеграционных процессов в сфере образования, науки и других сферах жизнедеятельности государства и общества, познакомили с методами работы в команде и преимуществами командной работы.

Лидер партии "Биримдик" объяснил молодежи, что партия "Биримдик" не призывает создавать аналог СССР или входить в состав Российской Федерации. "Наоборот, мы должны сохранить нашу суверенность, все те плюсы, которые получили с обретением независимости Кыргызстана с 1991 года, и начать интеграционные процессы на духовном, культурном и других уровнях", - отметил он.

Поэтому, говорит лидер партии, интеграционные процессы на территории Евразии, в первую очередь с Россией, могут развиваться в единой системе, но с учетом нашей специфики, территории, языковых особенностей. "А вот общие гуманитарные вопросы, выход к мировой науке, это все нужно вместе, и тогда мы сможем давать более мощное и глубокое образование. И наши молодые люди будут более конкурентными на мировом рынке. То же самое в здравоохранении. И в культурной, творческой среде, в экономике, в восстановлении и индустриализации страны. Об этом мы говорим. Мы - Кыргызстан - остаемся суверенным. От этого все будут только сильнее. И для нас это будет прорыв. Ведь когда мы говорим о Евразии, то понимаем, что мы все - одна цивилизация", - произнес Аманкулов.

Он отметил, что никто не говорит о том, что мы против западной культуры. "Но у запада своя цивилизация и когда говорят, что западная цивилизация универсальная, мы говорим - нет, так как у нас своя цивилизация и своя культура", - сказал лидер "Биримдик".

Аманкулов рассказал молодежи и о том, что партия "Биримдик" базируется на патриотической платформе, выступает за независимость и суверенность, но за интеграционные процессы. "Как я сказал, эти процессы должны начинаться не с экономики и не с чего-то другого, а именно с интеграции интеллектуальной, духовной элиты, творческой интеллигенции. Они должны собираться, обсуждать и все эти смыслы дальше спускать ниже - на остальные уровни", - считает лидер "Биримдик".

Как подчеркнул лидер "Биримдик", кандидаты от партии выступают не только за то, чтобы партия была идеократической, а также за то, чтобы страна была идеократической. Причина в том, что без идеи не может быть осознания, не может быть будущего. Должна быть сформулирована цель -куда и как нужно идти. "Без идеи мы будем просто населением. Обязательно должна быть идея. Поэтому мы - за построение идеократического государства, общества, где идея правит всем. Не деньги, не богатства, не личное какое-то благо для тебя, не родственные связи, а идея", - заключил он.

Также на встрече заслуженная артистка КР, общественный деятель, руководитель общественного фонда "GALA" и вице-президент союза театральных деятелей Кыргызстана Галина Агафонова (Кетова) рассказала о своем опыте работы с молодежью и обучающих мероприятиях. Поделилась опытом, как работать в команде и отметила преимущества такой работы.

В завершении мероприятия молодежь смогла задать интересующие вопросы и поговорить с представителями партии "Бирмидик" на различные темы.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.