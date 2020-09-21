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Жуткое ДТП на трассе Бишкек-Ош. Пострадали пять человек

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- Екатерина Улитина
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В Узгенском районе Ошской области на трассе Бишкек-Ош в воскресенье вечером столкнулись две автомашины. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

"20 сентября в 20:30 на 601-м км трассы Бишкек-Ош (село Шоро-Башат) в Узгенском районе столкнулись Hyundai Porter с Daewoo Lanos, загорелся автомобиль Daewoo Lanos", - сообщает МЧС.

В результате аварии 5 человек (имена уточняются) получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в Узгенскую районную больницу.


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URL: https://www.vb.kg/392173
Теги:
ДТП, Ошская область, Кыргызстан, пострадавшие, авария, МЧС
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