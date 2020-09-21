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Президент подписал Указы о приеме в гражданство КР

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 4 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 973 человека (771 - взрослые и 202 - дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 238 человек (186 - взрослые и 52 - дети).


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URL: https://www.vb.kg/392178
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, гражданство, Кыргызстан
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