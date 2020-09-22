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В России уничтожили два центнера меда из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Небезопасным и не качественным признаны два центнера меда, который следовал из Кыргызстана в Омскую область. Груз был остановлен специалистами Управления Россельхознадзора по этому российскому региону в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Инцидент, как сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, произошел в пункте предварительного уведомления (ППУ) "Черлакский" в одноименном районе Омской области, граничащем с Казахстаном. Автомобиль, в фургоне которого находились 200 килограммов меда, следовал, согласно документам, из Бишкека в Якутск транзитом по территории Омской области.

Однако перевозчик, гражданин РФ, не смог предоставить на груз ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу. Отсутствовали и другие товарно-сопроводительные документы.

"Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится продукция, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены должным образом", - подчеркнули в Управлении.

В связи с невыполнением данных требований груз был задержан. И ввиду невозможности идентификации продукции, установления ее происхождения и соответственно безопасности вся партия меда была признана некачественной и опасной. После чего ее уничтожили в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перевозчика привлекли к административной ответственности по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ "Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил", ему пришлось заплатить штраф.


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URL: https://www.vb.kg/392209
Теги:
продовольствие, Россия, Кыргызстан
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