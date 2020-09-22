Ясновидящая посоветовала президенту чаще встречаться с народом

Редакция VB.KG продолжает беседовать с отечественной ясновидящей Светой Тойгонбаевой, чьи некоторые предсказания удивительным образом сбылись.

Еще раз напомним, в 2017 году она предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.

На это раз мы затронули тему предстоящих парламентских выборов, судьбу некоторых политиков и соответственно второй волны эпидемии. По традиции начнем с президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, главе государства достался сегодня тяжелый период.

- В данный момент в Кыргызстане неспокойная ситуация. Мало того, что у президента есть противники, так еще между партиями идут противостояния. Многие из них при этом будоражат народ. По этой причине президенту следует бросить все силы на сохранение спокойствия и мира в стране. Иначе на этих выборах и после разного рода силы могут организовать провокации и пикеты. Такое видение я вижу в течение этих дней. Я бы посоветовала президенту чаще встречаться с народом, чтобы из первых уст выслушивать все проблемы. Это вызовет к нему большее доверие людей. В его окружении есть разные люди, некоторые из которых дают ему искаженную информацию, а то и вовсе ведут грязные игры. Также ему стоит пока прекратить аресты и задержания. Я бы ему посоветовала сейчас заняться своим здоровьем, вижу, что у него может скоро подняться давление. Может даже скоро упасть, - сказала она.

В следующем материале ясновидящая Света Тойгонбаева поделится видением, какие партии, на ее взгляд, больше шансов имеют пройти в парламент Кыргызстана.