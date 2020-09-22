Кандидат БИРИМДИК №1:Социальная поддержка граждан будет увеличена

Кандидат БИРИМДИК №1: Мы смогли увеличить количество получающих соцподдержку социально уязвимых граждан и намерены сделать еще больше.

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик" Болотбек Бегалиев и Ализа Солтонбекова продолжают свои встречи с избирателями Аламудунского района Чуйской области.

Накануне кандидаты от партии "Биримдик" провели встречу с избирателями Байтиковского айылного округа Аламудунского района Чуйской области.

Перед жителями выступила Ализа Солтонбекова. В своем выступлении она отметила, что партия "Биримдик" уникальна своей идеологией, от которой партия будет исходить при реализации всех целей и задач.

"Многие спрашивают, почему я выбрала именно эту партию? На что я отвечаю, что это та партия, которая оправдает надежды и принесет в страну развитие и стабильность. Программа и идеология нашей партии написана, исходя из реалий нынешней обстановки. Основная идея – это построить социальную справедливость на основе демократии", - отметила она.

Рассказывая о своей работе на посту замминистра труда и соцразвития, Ализа Солтонбекова отметила, что к 2020 году в министерстве произошли положительные преобразования, по итогам которых удалось улучшить качество оказываемой соцпомощи.

"Я много лет работаю в социальной сфере и очень хорошо знакома с проблемами. На сегодня нам удалось сделать немало. В первую очередь мы смогли увеличить количество получающих соцподдержку социально уязвимых граждан. Добились выплаты заработной платы родителям, ухаживающим за своими детьми с ОВЗ. Также смогли привязать их заработную плату к пенсионному фонду. Демонтировать серые схемы и ненужные расходы, тем самым сохранить колоссальные деньги. Но впереди еще много дел, требуются эффективные законы, защищающие права и интересы социально уязвимых групп. Вот именно для этого я и иду в парламент", - сказала она.

В свою очередь, кандидат от партии "Биримдик" Болот Бегалиев, обращаясь к жителям села Байтик, детально остановился на программе и составе партии.

"Главной целью партии является построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие каждого гражданина. Я уверен, все, кто в рядах нашей партии, приложат достаточно сил, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за формирование здорового и образованного общества. В рядах партии "Биримдик" только опытные кадры из самых разных сфер деятельности",- отметил Болотбек Бегалиев

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В конце встречи жители Байтикского айылного округа поддержали кандидатов, выразили надежды, что кандидаты в депутаты смогут реализовать задуманное. Также пожелали партии "Биримдик" удачи на предстоящих выборах.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.