"Нормально общайся". Келдибеков вышел из себя на встрече с избирателями

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша, в прошлом спикер вышел из себя на встрече с избирателями в Алайском районе Ошской области. Запись мероприятия появилась в социальных сетях.

Политик обратился к избирателю, чьи вопросы ему не понравились: "Братишка, нормально общайся. Я тоже с Алая и тоже гордый".

Общаясь с сельчанами, Ахматбек Келдибеков заявил, что боролся с Атамбаевым и Текебаевым и намерен продолжить это делать.

На вопрос о Жанаре Акаеве, который теперь возглавляет список партии "Ата Мекен", Келдибеков заявил, что не имеет ничего против молодого политика. "Жанар Акаев будет моим братишкой", - заявил Келдибеков.

Отметим, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Участвуют в выборах 16 политических партий.