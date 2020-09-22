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Ситуацию с кыргызстанцами в Башкирии взял под контроль ее глава

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- Евгений Денисенко
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Ситуация с гражданами Кыргызстана, вынужденно остающимися на территории Республики Башкортостан, была рассмотрена на состоявшемся 21 сентября оперативном совещании в правительстве РБ. Оно прошло с участием руководителя РБ Радия Хабирова.

Как сообщили в информагентстве "Башинформ", более 1 700 жителям Кыргызстана пришлось задержаться в Куюргазинском районе Башкортостана из-за закрытия границы соседней Оренбургской области с Казахстаном. Решение возникших у них проблем взял на контроль сам Радий Хабиров, заявивший: "Им надо помочь".

Кыргызстанцев, среди которых есть дети и беременные женщины, разместили в пунктах временного пребывания в семи муниципалитетах на юге республики. Для них организовали горячее питание, медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка.

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров поблагодарил глав городов и районов, разместивших на своих территориях граждан КР.

Как доложил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, в настоящее время идут переговоры об открытии границ с Казахстаном.

"Люди попали в непростую ситуацию. Они не виноваты, что их не пропускают через границы домой, – сказал Радий Хабиров. – Мы правильно сделали, что помогаем попавшим в беду людям. Ситуацию будем держать под контролем, пока последний человек не уедет из республики к себе домой".


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URL: https://www.vb.kg/392221
Теги:
граница, Россия, Кыргызстан
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