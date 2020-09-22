Темное дело. В КР в период ОЗП ввели лимит электропотребления?

Главы правительства, ГКПЭН, Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции" утвердительно заявляют, об бесперебойном электроснабжении в ОЗП 2020-2021 года. Но тогда зачем, в постановлении утверждены и введены лимиты, потреблений электрической и тепловой энергии? Таким вопросом задался эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что понятие "веерные отключения" - народное, когда распредкомпании производят поэтапное ограничения в подаче электроэнергии по районам, кварталам и улицам.

- Существуют электро-технические термины: перебои, ограничения, аварийные, профилактические, планово-ремонтные отключения. 15 сентября на брифинге в правительстве премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что "в зимний период плановых веерных отключений электроэнергии не будет. Но обсуждается информация, что в данный момент в некоторых селах отключают электроэнергию в рамках подготовки к ОЗП. Такие отключения проводятся на сетях 6-10 кВ в ряде случаев: из-за погодных условий могут обрываться некоторые участки, и есть устаревание снаряжения и оборудования", - напоминает Умбеталиев.

Однако, согласно постановления правительства КР от 30 апреля 2020 года №228 "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года" утвержден план мероприятий, по бесперебойному обеспечению электрической и тепловой энергией, где прописаны лимиты потребления. - Пункт 17. Рекомендовать энергокомпаниям совместно с аппаратами полномочных представителей правительства в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности. Пункт 20. Рекомендовать распредкомпаниям совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии. На основании приложений 1-20 постановления КР - установлены лимиты потребления по областям, города Бишкек и ОШ, по районам. В случае превышении норм потребления, распредкомпаниям даны распоряжения, принятия мер по ограничению и отключению в подаче электроэнергии, - цитирует Расул Умбеталиев.

Импорт электроэнергии из Казахстана в объеме 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента США на границе не решит проблему бесперебойной подачи энергоносителей, считает эксперт.

- Импорт электроэнергии их Таджикистана и Туркменистана невозможен из-за дефицита электроэнергии РТ и малой пропускной способностью линий электропередач между РТ и КР, нерешенностью вопроса транзита из Туркмении, через Узбекистан и Казахстан. Поэтому, в зимние месяцы "веерные" отключения неизбежны, просто ограничения и введения лимитов будут называться "возможные перебои в электроснабжении", - заключил Расул Умбеталиев.