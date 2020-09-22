Погода
$ 79.13 - 79.39
€ 92.87 - 94.12

Темное дело. В КР в период ОЗП ввели лимит электропотребления?

65  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главы правительства, ГКПЭН, Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции" утвердительно заявляют, об бесперебойном электроснабжении в ОЗП 2020-2021 года. Но тогда зачем, в постановлении утверждены и введены лимиты, потреблений электрической и тепловой энергии? Таким вопросом задался эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что понятие "веерные отключения" - народное, когда распредкомпании производят поэтапное ограничения в подаче электроэнергии по районам, кварталам и улицам.

- Существуют электро-технические термины: перебои, ограничения, аварийные, профилактические, планово-ремонтные отключения. 15 сентября на брифинге в правительстве премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что "в зимний период плановых веерных отключений электроэнергии не будет. Но обсуждается информация, что в данный момент в некоторых селах отключают электроэнергию в рамках подготовки к ОЗП. Такие отключения проводятся на сетях 6-10 кВ в ряде случаев: из-за погодных условий могут обрываться некоторые участки, и есть устаревание снаряжения и оборудования", - напоминает Умбеталиев.

Однако, согласно постановления правительства КР от 30 апреля 2020 года №228 "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года" утвержден план мероприятий, по бесперебойному обеспечению электрической и тепловой энергией, где прописаны лимиты потребления.

- Пункт 17. Рекомендовать энергокомпаниям совместно с аппаратами полномочных представителей правительства в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности. Пункт 20. Рекомендовать распредкомпаниям совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии. На основании приложений 1-20 постановления КР - установлены лимиты потребления по областям, города Бишкек и ОШ, по районам. В случае превышении норм потребления, распредкомпаниям даны распоряжения, принятия мер по ограничению и отключению в подаче электроэнергии, - цитирует Расул Умбеталиев.

Импорт электроэнергии из Казахстана в объеме 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента США на границе не решит проблему бесперебойной подачи энергоносителей, считает эксперт.

- Импорт электроэнергии их Таджикистана и Туркменистана невозможен из-за дефицита электроэнергии РТ и малой пропускной способностью линий электропередач между РТ и КР, нерешенностью вопроса транзита из Туркмении, через Узбекистан и Казахстан. Поэтому, в зимние месяцы "веерные" отключения неизбежны, просто ограничения и введения лимитов будут называться "возможные перебои в электроснабжении", - заключил Расул Умбеталиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392226
Теги:
отключение электроэнергии, отопительный сезон, правительство, импорт, Кыргызстан, Электрические станции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  