В Нарынском районе страшное ДТП унесло жизни троих человек

В Нарынской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни троих человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, 22 сентября около 17:00 часов в Нарынском районе на 280-м км трассы Бишкек-Нарын-Торугарт (Эмгекчилский сельский округ) столкнулись автомобили Toyota Avensis и Honda Step.

В результате аварии погибли 3 человека - 2 женщины 1962 года рождения, 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Кроме того, пострадали еще пятеро - двое мужчин, женщина и дети 2019 года рождения и 2017 года рождения.

На место происшествия были вызваны спасатели Нарынского районного пожарно-спасательного отряда №16 МЧС КР. Работала 1 пожарная машина и машина Скорой помощи.

Спасатели достали тела погибших из машины и передали фельдшерам.

Пострадавшие были доставлены в Нарынскую областную больницу, а тела доставлены в морг Нарынской районной больницы.