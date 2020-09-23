Партия "Биримдик" №1 поздравляет кыргызстанцев с Днём Госязыка

Сегодня, 23 сентября, кандидаты партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" поздравили кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики стихами известных кыргызских акынов и писателей.

Так, например, Пархат Тулендыбаев прочел стихотворение Байдылды Сарногоева "Эне тили", Марат Нуралиев - стих Тынчтыкбека Нурманбетова "Эне тилим", Нуржамал Казначиева и Эмил Джусупов прочли произведение Шайлообека Дуйшеева "Эне тилин унуткандар", Алаяр Бостонов - стихи Абдурасула Токтомушева "Эне тил", Кызжибек Карабекова прочла стих А.Исмаилова - "Мен кыргызмын"..

В этот знаменательный день партия демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.