Погода
$ 79.15 - 79.48
€ 92.87 - 94.12

Партия "Биримдик" №1 поздравляет кыргызстанцев с Днём Госязыка

185  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 23 сентября, кандидаты партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" поздравили кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики стихами известных кыргызских акынов и писателей.

Так, например, Пархат Тулендыбаев прочел стихотворение Байдылды Сарногоева "Эне тили", Марат Нуралиев - стих Тынчтыкбека Нурманбетова "Эне тилим", Нуржамал Казначиева и Эмил Джусупов прочли произведение Шайлообека Дуйшеева "Эне тилин унуткандар", Алаяр Бостонов - стихи Абдурасула Токтомушева "Эне тил", Кызжибек Карабекова прочла стих А.Исмаилова - "Мен кыргызмын"..

В этот знаменательный день партия демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392252
Теги:
PR, #Выборы2020, #Биримдик
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


НАВЕРХ  
НАЗАД  