"Биримдик" №1. Н. Азыгалиев: Депутатство - оказывать реальную помощь людям

Кандидат в депутаты от политической партии "Биримдик" Нурланбек Азыгалиев проводит агитационные встречи в Панфиловском районе.

На встрече с избирателями Азыгалиев представил предвыборную программу, в основе которой лежит принцип социальной справедливости. "Партия твердо убеждена в том, что богатство страны должно приносить пользу каждому гражданину. Поэтому мы считаем, что недра Кыргызстана должны работать во благо народа, на развитие образования и медицины как фундаментальных основ справедливого государства", - подчеркнул Нурланбек Азыгалиев.

По его словам, программа и идеология – это та основа, от которой будет исходить партия "Биримдик" при реализации всех целей и задач. Программа партии "Биримдик" отличается тем, что она далека от популизма, охватывает реальные цели, и не дает несбыточных обещаний народу.

Он также отметил, что для него статус депутата - это возможность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне. "О проблемах района знаю не понаслышке. Но понимаю, что вопросы нужно брать глобальные и решать поэтапно. Партия "Биримдик" разработала концепцию программы, по которой будет реализовывать различные проекты и разрабатывать законы", - отметил кандидат.

Жители Панфиловского района Чуйской области выразили признательность Нурланбеку Азыгалиеву за оказываемую поддержку местным жителям в течение вот уже нескольких лет. Благодаря усилиям Н.Азыгалиева в селах Панфиловского района построены спортивные комплексы, воздвигнут памятник участникам 7 апреля. Во время пандемии кандидат в депутаты оказывал поддержку районной больнице лекарствами и необходимым оборудованием.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.