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Сегодня в Кыргызстане отмечается День семьи, мира и согласия

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- Оксана Гут
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В День семьи, мира и согласия во Дворце бракосочетания зарегистрируют свои отношения 15 пар молодоженов. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

Сегодня в Кыргызстане отмечается День семьи, мира и согласия. Эта дата была учреждена в 2011 году Жогорку Кенешем КР.

"Государственная регистрационная служба при правительстве КР имеет непосредственное отношение к данному празднику, так как основные действия регистраций: брака, рождения ребенка и другие производятся в органах записи актов гражданского состояния", - отмечают в ведомстве.

С 1 января по 23 сентября 2020 года в Кыргызстане было зарегистрировано 25 664 брака, из них 1194 с гражданами СНГ и 39 с гражданами дальнего зарубежья.

За аналогичный период 2019 года узами брака связали себя 33 929 пар.

С начало года по Кыргызстану зарегистрировано 113 922 новорожденных.


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URL: https://www.vb.kg/392291
Теги:
ГРС, праздник, Кыргызстан, семья
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