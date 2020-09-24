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Глава ГКНБ представил президенту информацию по борьбе с коррупцией

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 сентября, провел онлайн-совещание с председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Орозбеком Опумбаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Представлена информация о текущей работе по обеспечению национальной безопасности страны, проводимой борьбе с коррупцией, а также о мерах по реализации решений Совета безопасности.

Орозбек Опумбаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша, в рамках которых подготовлен план совместных мероприятий ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры.

Со стороны органов национальной безопасности организованы мероприятия по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации во время выборного процесса и обеспечению антитеррористической защищенности стратегических объектов страны.

Кроме этого, председатель ГКНБ сообщил, что во исполнение решений Совета безопасности от 17 сентября 2020 года дополнительно усилена служебная дисциплина среди сотрудников, продолжается взаимодействие с рабочей группой Совета безопасности по мониторингу и исполнению планов по демонтажу системной коррупции, вырабатываются рекомендации и предложения по устранению недостатков в организации антикоррупционного процесса в государственных органах.

Вместе с этим, как отметил Орозбек Опумбаев, оказывается всестороннее содействие по реализации проектов в сфере цифровой трансформации. В рамках данных мероприятий образован Координационный центр по обеспечению кибербезопасности ГКНБ, проводится работа по всем разрабатываемым и используемым автоматизированным системам в госуправлении.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность обеспечения общественной безопасности при организации выборного процесса, усиления контроля за приграничными участками в целях недопущения на территорию страны членов экстремистских и террористических организаций.

Глава государства подчеркнул необходимость улучшения качества расследования уголовных дел и усиления работы по возмещению ущерба по коррупционным и экономическим уголовным делам.

Президент Сооронбай Жээнбеков также призвал усилить работу территориальных подразделений ГКНБ по выявлению коррупционных схем.


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URL: https://www.vb.kg/392296
Теги:
ГКНБ, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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