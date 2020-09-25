Победы чемпиону КР по футболу даются с большим трудом

В Кыргызстане проходит второй круг чемпионата страны по футболу среди команд премьер–лиги. Каждый матч в турнире можно назвать решающим. Лидеры бьются за золотые медали, аутсайдеры не желают свыкаться с ролью неудачников. И жажда победы каждой из дружин в какой–то степени компенсирует недостаток мастерства.

Турнирную таблицу возглавляет бишкекский "Дордой". Но победы нашему лидеру даются с большим трудом. Если детально проанализировать игру дордоевцев, то можно увидеть немало изъянов. Неуверенно и как–то суетливо играют защитники команды. Порой они ошибаются в самых простых игровых эпизодах. Возможно, на действиях стопперов сказывается огромная пауза в чемпионате, длившаяся более трех месяцев. Но скорее всего причина в том, что в оборонительных редутах нашего многократного чемпиона сейчас нет таких футболистов, как Руслан Сыдыков, Талант Самсалиев, Валерий Кичин. Эти парни играли так, что к штрафной площадке "Дордоя" нападающие других команд боялись подбегать. И не потому, что защитники могли сбить их, а знали, что в девяти случаях из десяти они останутся без мяча. Нынешнее поколение стопперов "Дордоя" такого впечатления не производит.

Неплохо играют хавбеки "Дордоя". Во всяком случае, они научились быстро переводить мяч на территорию соперников, но вот в атаке наш чемпион ,увы, не блещет. Суета, неточные удары, постоянные потери мяча... Хорошо что в связи с пандемией отменены матчи розыгрыша Кубка Азиатской футбольной конфедерации, в котором принимает участие наш "Дордой". Уж если он местным командам забивает в среднем по одному мячу за игру, то как он будет атаковать ворота соперников из–за рубежа?!

В предыдущем туре первенства "Дордой" вымучил три очка в матче против дебютанта высшей лиги - ошского "Каганата", а до этого едва не уступил середнячку премьер–лиги столичному "Илбирсу". Одним словом, наш чемпион сейчас демонстрирует далеко не высший класс игры.

На втором месте в турнирной таблице - бишкекская "Алга". Некогда прославленный клуб также начал сезон ни шатко ни валко. Невысокие скорости, неточные передачи мяча, хаотичные атаки. Но в последние несколько туров игроки этой команды оживились, включили высокие скорости, часто проводят резкие эффектные атаки. Особенно запомнилась игра в нападении молодого форварда Азима Назарова. Во многих матчах он забивает красивые голы.

Радует своим уверенным выступлением в чемпионате "Нефтчи" из Кочкор–Аты. Эту дружину по существу возродил многоопытный наставник Нематджан Закиров, от услуг которого в свое время отказались все бишкекские клубы. И как показывает практика - напрасно. Игра нефтяников производит сильное впечатление прежде всего благодаря своим стремительным атакам.

Лучше, чем в прошлые годы, стала выступать "Абдыш–Ата" из Канта. В команде сейчас настоящий сплав опыта и мастерства, а главное, у абдышатинцев появились спортивные амбиции, чего им в последние годы явно недоставало.

Не клеится ошского "Алая". И виной тому не только слабая игра многих футболистов этой дружины, но и внутрикомандные разборки. В начале года игроки вступили в конфликт с вице–президентом клуба Сейитом Аматовым, сейчас главный тренер "Алая" Бакыт Маматов получил дисквалификацию за удар судьи. Может, поэтому ошан сейчас штормит? Ведь без внутриколлективной дисциплины команда не может рассчитывать на успешное выступление. Закон спорта!

Об ошском "Каганате", "Илбирсе" и "Кара–Балте" сказать особо нечего. Игроки этих дружин страются выглядеть на поле достойно, временами даже напрягают более именитых соперников. Но одного желания мало, требуется еще и мастерство. Особенно жалко "Кара–Балту". В этом городе в свое время действовала отличная футбольная школа. Ее выпускники не только регулярно пополняли ряды бишкекской "Алги", но и выступали в клубах Казахстана, России, Украины и даже Германии. Кара–балтинская футбольная школа была своеобразной фабрикой звезд. И сейчас в этом городе периодически появляются талантливые игроки. Но эти звездочки быстро угасают. Не умеют спортивные чиновники этого города поддерживать таланты, вот и теряют их.

А вот настоящие звезды нашего футбола порой демонстрируют не только спортивные, но и личностные достижения. Так, на прошлой неделе стало известно, что игрок сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, выступающий нынче в алматинском "Кайрате", оказал финансовую помощь в открытии стоматологического кабинета в одной из колоний Кыргызстана. За этот поступок футболист был награжден ведомственной медалью Государственной службы исполнения наказаний КР "Кадыр". В истории кыргызского футбола это первый случай, когда футболист стал спонсором. Обычно бывает наоборот.