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Выборы-2020. ЦИК КР отправил избирательные бюллетени в регионы

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- Оксана Гут
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24 сентября в здании "Учкун" прошла церемония подписания акта приема и передачи изготовленных избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

В Джалал-Абадскую область отправлены – 643 777 бюллетеней, в Ошскую – 682 673, в Баткенскую – 284 300, в Нарынскую область – 176 203, в Иссык-Кульскую – 290 766, в Таласскую – 149 008, в Чуйскую – 586 669.

Всего изготовлено - 3 млн 523 532 бюллетеня. В том числе, 5 928 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля.

"Постоянный (круглосуточный) мониторинг процесса печати бюллетеней в ОАО "Учкун" осуществлялся рабочей группой, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники информационного и организационного отделов аппарата Центризбиркома. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД. В печатном цехе ОАО "Учкун" был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени", - отмечают в ведомстве.

Избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты, на него наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

Справочно: После выбраковки типография передает избирательные бюллетени по акту членам Центральной избирательной комиссии. После передачи избирательных бюллетеней в присутствии не менее 3 членов ЦИК КР, уполномоченных представителей политических партий, представителей типографии, средств массовой информации, правоохранительных органов отбракованные и лишние избирательные бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.

Центральная избирательная комиссия передает избирательные бюллетени территориальным избирательным комиссиям по акту. Представители политических партий, некоммерческих организаций и средств массовой информации вправе присутствовать при передаче избирательных бюллетеней.

Согласно части 9 статьи 30 конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии осуществляется за 10 календарных дней до дня голосования, а в участковые избирательные комиссии – за 2-1 календарный день до дня голосования. Число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку, более чем на 0,1 процента.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона.

Избирательные бюллетени отправляются специальной связью с обеспечением безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/392314
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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