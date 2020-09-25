Кандидат БИРИМДИК №1: Реформы сделают местное самоуправление эффективным

"Партия "Биримдик" проведет административно-территориальную реформу", - такое заявление сделала кандидат от партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Айнуру Алтыбаева в ходе встречи с избирателями в Кара-Суйском районе Ошской области.

По ее словам, она была инициатором создания рабочей группы в правительстве по административно-территориальной реформе. Кандидат пообещала, что в случае избрания партии в Жогорку Кенеш, эта задача будет первоочередной. "Эти реформы сделают местное самоуправление компактным, эффективным и финансово обеспеченным. Вместо 7 областей будут созданы аймаки. Будут упразднены лишние промежуточные звенья. Кроме того, партия предлагает провести реформирование межбюджетных отношений, усилить потенциал местного бюджета, увеличить полномочия органов местного самоуправления", - подчеркнула она.

По словам Алтыбаевой, реформа будет способствовать улучшению регулирования вопросов местного значения, в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам местного самоуправления и позволит совершенствовать ведение кадровой политики путем децентрализации государственного управления.

Она выразила надежду на то, что кыргызстанцы сделают сознательный выбор и поддержат партию "Биримдик".

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.