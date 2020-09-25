В России продлили сроки пребывания иностранцев

Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря ряд мер, введенных из-за пандемии коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации, передают российские СМИ.

Согласно документу, до 15 декабря 2020 года продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.

Напомним, что срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.

Кроме того, согласно указу, до 15 декабря могут пока остаться в России иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.

В этот срок не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Госпраммы.

Это не касается граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство России, создающих угрозы нацбезопасности страны, в том числе выступающих за изменение основ конституционного строя РФ или оказывающих содействие в терроризме.

Также теперь разрешается выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.