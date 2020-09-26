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В "Республике ШКИД" талантлив каждый человек

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- Айжан Мамбеталиева
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Детско–юношеский театр "Республика ШКИД" продолжал работать и во время карантина. Со сцены актеры перешли в онлайн–режим и открыли для себя новые возможности и даже приняли участие в международных фестивалях.

Недавно, например, вне конкурса, приняли участие в Международном театральном фестивале среди детей и подростков "Казки Украiни". И тоже в онлайн–режиме. Отправили на суд зрителей записи двух спектаклей - "Дорога в Париж" и "Стоп, игра". Они о киберзависимости подростков, одиночестве в Сети, о притеснениях и травле в молодежной среде. Спектакли–участники фестиваля будут доступны для просмотра на YouTube–канале "Казки Украiни", и все желающие со всего мира смогут посмотреть и даже проголосовать за тот спектакль, который больше всего понравился.

- На фестивале было много всего нового и интересного, мы приняли участие в онлайн–семинарах, побывали на дискуссиях со многими режиссерами, - поделился заместитель директора театра "Республика ШКИД" актер Дмитрий Сушко.

Кстати, в начале этого месяца в театре был набор новых актеров и пришло более 70 человек! Если раньше было три категории: детская, подростковая и молодежная, то теперь в театре есть и взрослая категория, а самому старшему участнику коллектива 72 года! А все потому, что в этот театр актеров берут без кастингов и дипломов, руководители уверены: талантлив каждый! К слову, все желающие попробовать себя на театральном поприще могут прийти в "Республику ШКИД", для них обязательно найдутся роли.

Сейчас этот уникальный коллектив готовится к фестивалю "Театр, творчество, талант", который пройдет в Караганде в октябре. В нем примут участие более 65 коллективов из разных стран. А еще они подали заявку на участие в масштабном фестивале "Адмиралтейская звезда", который пройдет тоже в онлайн–формате в Санкт–Петербурге. Ранее в нем не принимал участие ни один театральный коллектив из нашей страны.

- В планах - создать филиалы театра в разных регионах, чтобы все желающие смогли попробовать себя в творчестве. Надеемся, что в следующем году в наш театр придет еще больше кыргызстанцев учиться актерскому мастерству, - признался Дмитрий.


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URL: https://www.vb.kg/392354
Теги:
театр, Кыргызстан
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