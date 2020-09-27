В ЕЭК ждут ратификации Кыргызстаном важного соглашения

В Евразийской экономической комиссии начал работу Проектный офис по вопросам реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС. Первое заседание этого офиса прошло в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

Данное соглашение, как отмечают в ЕЭК, призвано обеспечить подтверждение законности оборота товаров при их перемещении по ЕАЭС и создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Этот механизм позволит бизнесу работать на прозрачной основе.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, в настоящее время уже ратифицировали четыре страны евразийской пятерки - Армения, Беларусь, Казахстан и Россия, остался Кыргызстан. Документ вступит в силу после получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении необходимых процедур.

Открывая первое заседание Проектного офиса, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что все его участники должны конструктивно взаимодействовать, для достижения общей цели, и это требует слаженной работы с партнерами в странах Союза.

В этой связи Мясникович предложил запросить информацию у государств ЕАЭС о том, что уже сделано по приведению в соответствие национального законодательства с нормами соглашения, что и когда планируется принять, на какой стадии находится национальная система прослеживаемости товаров, что можно было бы порекомендовать для согласования работы проектного офиса Комиссии и стран-партнеров. По мнению главы Коллегии ЕЭК, соглашение должно быть сквозным.

Руководитель проектного офиса, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков подчеркнул, что такой формат работы выбран в связи со сжатыми сроками реализации упомянутого соглашения: "Все задачи в рамках работы требуют четкого взаимодействия между блоками Комиссии. Кроме того, необходимо эффективно координировать работу, проводимую уполномоченными органами по созданию национальных компонентов системы прослеживаемости товаров".