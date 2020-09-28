Правительство: В КР самые низкие цены на ГСМ и электроэнергию

В Кыргызстане самые низкие цены на ГСМ и электроэнергию на пространстве СНГ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что цены на природный газ, если сравнивать с ценами в других странах-импортерах газа, в Кыргызстане также дешевле.

В правительстве напоминают, что 6 июня 2016 года между правительствами КР и РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Согласно этому документу, Кыргызстан может импортировать российскую нефть и нефтепродукты для внутреннего потребления республики без уплаты таможенных пошлин. Объемы таких поставок предусматриваются ежегодно в согласованных сторонами индикативных балансах.

Сравнительная таблица по ценам на ГСМ в среднем государствах-членах ЕАЭС

Цены на электроэнергию

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызской Республике, является самой низкой в странах СНГ.

Причиной является производство почти всей электроэнергии (более 90 на гидроэлектроэнергетических станциях, что является самым дешевым видом выработки электроэнергии.

Справочно: за 2019 год себестоимость выработки электроэнергии ОАО "Электрические станции" составила 51 тыйын за 1 кВтч в т.ч.: на ТЭЦ – 358 тыйын за 1 кВтч.

В соседних и других странах СНГ соотношение источников выработки электроэнергии разное, что напрямую влияет на себестоимость производства электрической энергии. В основном, в большинстве стран СНГ наибольший удельный вес занимают теплоэнергетические станции.

При таком соотношении для производства электроэнергии требуются значительные затраты на приобретение топлива, что влияет на удорожание себестоимости и увеличение тарифов на электроэнергию.

Ниже представлены сведения по тарифам на электроэнергию для населения в странах СНГ, полученные из открытых источников.

Так, в России электроэнергия вырабатывается на тепловых, гидро и атомных электростанциях, при этом соотношение складывается в пользу тепловых электростанций, что значительно затратнее гидроэнергетики. При этом в единой энергосистеме России эксплуатируются тепловые электростанции 67,7% от общей мощности электростанций ЕЭС России. Гидроэнергетические электростанции в России занимают 20 % установленной мощности российской электроэнергетики, а на атомную энергетику приходится 12% установленной мощности.

Поэтому, для населения тарифы в России в среднем составляют 0,1 доллар США или 7-8 сомов за 1 кВтч, тогда как в Кыргызстане – 0,01 доллар США или 0,77 сомов за 1 квтч.

Аналогично в Армении. В стране функционируют две тепловые электростанции, один блок АЭС и каскад электростанций. В общем объеме выработки электроэнергии на атомной электростанции производится 40 % всей электроэнергии, на тепловых электростанциях 30% и лишь 30% на гидростанциях. Как видно и в этом случае можно говорить о высокой себестоимости производства электрической энергии. Тарифы в Армении для населения в среднем составляют 0,08 долларов США или 5-6 сомов за 1 кВтч.

В Казахстане и Азербайджане 87% всей электрической электроэнергии производится на теплоэлектростанциях и лишь около 10% потребностей страны обеспечивается за счет гидроэнергетических ресурсов. Как следствие, значительные тарифы на электрическую энергию, которые для населения составляют от 0,06 до 0,08 долларов США или до 6 сомов за 1 кВтч.

Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепловые электростанции, они вырабатывают 99,9% всей электроэнергии. В качестве топлива используются природный газ и топочный мазут. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения достигают 0,1 долларов США или до 7,9 сомов за 1 кВтч.

Таким образом, в Кыргызской Республике самые дешевые тарифы на электроэнергию ввиду их низкой себестоимости выработки и социальной их ориентированности.

При этом на сегодняшний день государство продолжает прорабатывать дополнительные возможности сотрудничества с потенциальными инвесторами для наращивания энергомощностей (запуск новых крупных проектов в гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и переходу на альтернативные топливные ресурсы (газ и уголь).

Данные меры позволят в перспективе еще снизить цены на электроэнергию и диверсифицировать источники потребления населением энергоресурсов в стране.

Природный газ

Анализ деятельности газоснабжения по странам СНГ показывает следующее.

По основным условиям страны СНГ необходимо разделять на 2 категории: страны, добывающие собственный природный газ и страны, импортирующие природный газ.

К странам, добывающим собственный природный газ относятся: Узбекистан, Казахстан, Россия, Азербайджан.

К странам, импортирующим природный газ относятся: Армения, Грузия, Белоруссия, Украина и Кыргызская Республика.

По этой причине стоимость добычи или импорта, транзита и тарифы на природный газ для конечных потребителей между странами значительно отличаются.

Страны, добывающие природный газ могут позволить устанавливать сравнительно низкие тарифы, которые субсидируются за счет экспорта природного газа в другие страны.

Как видно из таблицы тариф на природный газ для конечных потребителей в Кыргызстане (за исключением Беларуси) самый низкий среди импортирующих стран.

Справочно: Беларусь транзитная страна по природному газу (основной транспортер российского газа в Европу). В этой связи у них особые условия по сравнению с другими странами.

Необходимо особо отметить, что стоимость покупки природного газа занимает в среднем 66,8% от конечной стоимости. К тому же большое значение имеет объемы покупки.

Так, ниже приведены цены и объемы на импорт природного газа в разрезе стран.

Как видно из таблицы объем покупки (потребление) природного газа Кыргызстаном незначителен в сравнении с другими странами импортерами. При этом цена покупки природного газа самая низкая среди стран импортеров (за исключением Беларуси).

Таким образом, одним из ключевых видов энергоносителей для Кыргызстана является природный газ. Цены на природный газ значительно ниже среди стран импортеров природного газа.

Значительно снизить цены на природный газ в Кыргызстане позволило стратегическое партнерство с Россией. Данное сотрудничество также дает возможность Кыргызстану начать эффективную работу по диверсификации источников потребления энергоресурсов (переход от потребления электричества и угля на газ).