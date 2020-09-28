К.Конгантиев, кандидат БИРИМДИК №1:"Самое главное - благополучное будущее"

Кандидаты от партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" продолжают агитационные встречи с жителями столицы. На прошлой неделе кандидат Куванычбек Конгантиев встретился с жителями Ленинского района. В ходе встречи кандидат рассказал о целях партии и ее идеях.

Так, по его словам, народ по-прежнему надеется на благополучное будущее, но, к сожалению, предыдущие годы независимости не дали желаемых результатов для общества. "Я полностью и со всей ответственностью могу заявить, что мы - именно та партия, которая оправдает надежды, принесет в страну развитие и стабильность", - сказал кандидат на встрече с жителями столицы.

Поэтому, как отметил Куванычбек Конгантиев, партия "Биримдик" с учетом всех требований как на государственном, так и на межгосударственном уровне, идет на выборы с целью реализации и защиты прав и свобод граждан Кыргызской Республики, а также построения демократического социального государства, в котором будет обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого гражданина.

"Самое главное - это то, чтобы общество смогло получить благополучное будущее, которое мы все хотим. Чтобы наши дети жили в развитом, независимом и счастливом государстве. Чтобы у каждого гражданина был доступ к качественному образованию и здравоохранению, хорошие зарплаты и комфортное для проживания государство, которое обеспечивало бы защиту и безопасность всем своим гражданам. Чтобы не было той огромной разницы между богатыми и бедными, а, наоборот, все было по совести и справедливости", - сказал он избирателям.

Кандидат подчеркнул, что партия приложит все силы, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за:

- формирование здорового и образованного общества;

- общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ;

- укрепление межнациональной дружбы;

- продвижение интеграции страны в мировое сообщество – органичное, соответствующее национальным интересам, конструктивное взаимодействие с другими государствами и международными организациями;

- установление принципов народовластия, т.е. ориентации политической и общественной жизни на широкие слои населения, на их включение в самые разные сферы экономической, политической, социальной жизни.

"Поэтому нам всем нужно сделать правильный выбор и отдать свои голоса за ту партию, которая обеспечит не на словах, а на деле достойное и благополучное будущее. И такой партией является "Биримдик", которая в своей программе отразила все шаги по построению государства и общества, в котором человек стоит во главе", - заключил он.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.