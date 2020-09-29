Под Бишкеком убили 26-летнюю девушку. Дело взято на контроль главы ГУВД

В селе Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области в результате нападения неизвестными в собственном доме погибла молодая девушка.

Информация о происшествии распространилась в социальнывх сетях от лица родственников пострадавшей семьи. Так, они сообщают, что 26 сентября примерно в 2:30 -3:00 часа ночи в дом в Нижней Ала-Арче, где спала семья, проникли двое неизвестных мужчин в масках. Первым проснулся хозяин дома, он вступил в борьбу с нападавшими. Главе семейства нанесли ножевые ранения, а после смертельно ранили его взрослую дочь.

"Во время борьбы проснулась сноха хозяина дома, которая выбежав на улицу, начала звать на помощь. Из-за чего неизвестные мужчины покинули дом и скрылись в неизвестном направлении. Хозяин дома попал в тяжелом состоянии в реанимацию, а его дочь умерла по пути в больницу. Следствие ведёт Аламединский РОВД. Просим всех, кто занимается этим преступлением найти виновных и наказать по закону. Просим дело довести до конца. Мотив нападения неизвестен в доме ничего не украдено", - говорится в сообщении.

По данному факту ГУВД Чуйской области отмечает следующее:

"В настоящее время для раскрытия данного преступления и задержания подозреваемых создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района. Сотрудниками милиции проводятся ряд оперативных и следственных мероприятий, о ходе которых в настоящее время в интересах следствиях пока не можем предоставить информацию.

При этом сообщаем, что материал досудебного производства по факту убийства 26-летней девушки в селе Нижнее Ала-Арча находится на контроле руководства ГУВД Чуйской области. Досудебное производство продолжается".