Биримдик №1. Б.Субанбеков: В селах должна быть развитая инфраструктура

Биримдик №1. Бакирдин Субанбеков: Мы должны обеспечить базовые потребности людей в селах, и это не только вода, но и спорткомплексы, детские сады, клубы

Накануне кандидат в депутаты Жогорку Кенеша VII созыва от партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Бакирдин Субанбеков провел встречу с жителями Суусамырской долины Чуйской области.

В ходе встречи Бакридин Субанбеков детально рассказал о программе и идеологии партии "Биримдик", подчеркнув, что развитие регионов и улучшение качества жизни людей является главным приоритетом партии.

"На протяжении всего депутатства работаю над проблемами регионов. Всегда открыто говорю о существующих проблемах и довожу до правительства. На сегодня сделано много работы, но в это же время многое остается в планах. В программе нашей партии "Биримдик" широко охвачена политика развития регионов. Самое главное - это улучшение качества образования и предоставление медицинских услуг в регионах", - сказал он.

Кандидат подчеркнул, что партия "Биримдик" приложит все силы, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за:

- формирование здорового и образованного общества;

- общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ;

- укрепление межнациональной дружбы;

- продвижение интеграции страны в мировое сообщество – органичное, соответствующее национальным интересам, конструктивное взаимодействие с другими государствами и международными организациями;

- установление принципов народовластия, т.е. ориентации политической и общественной жизни на широкие слои населения, на их включение в самые разные сферы экономической, политической, социальной жизни.

В свою очередь жители долины Суусамыр озвучили свои наказы кандидату и рассказали о существующих проблемах в селах. Главной проблемой жители отметили доступ к чистой питьевой воде, отсутствие спорткомплексов, клубов, детских садов, также плохое состояние автомобильных дорог. Отдельно была отмечена слабая работа интернета.

Кандидат от демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Бакирдин Субанбеков записал все обращения жителей и пообещал поработать над каждой проблемой, подчеркнув, что в программе партии охвачены все проблемы страны, которые партия "Биримдик" намерена решать в VII созыве парламента.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.