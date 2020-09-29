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Кабины лифтов признали местом повышенного риска заражения COVID-19

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- Виктория Гунгер
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Согласно нидерландскому исследованию, кабины лифтов являются местом повышенного риска заражения, сообщает издание Der Standard

- И для этого, как выяснили исследователи из Амстердамского университета, вовсе не обязательно ехать в лифте с зараженным человеком.

Во время громкого разговора или при кашле зараженные люди за короткое время могут выделять в воздух миллиарды коронавирусов - или в форме более крупных частиц жидкости, или в форме аэрозолей, то есть микроскопических, парящих в воздухе частиц жидкости, которые не так быстро оседают на пол и дольше держатся в воздухе, - говорится в статье.

Во время тестов, в условиях, близким к реальности, частицы жидкости выделялись распыляющим устройством, а двери лифта были открыты до 20% всего времени.

- При проверке с помощью лазерного излучения исследователи выявили, что во время опыта потребовалось около четверти часа для того, чтобы количество аэрозолей сократилось в 100 раз. Таким образом, в средней по размеру кабине лифта после того, как за несколько минут до этого там разговаривал или кашлял зараженный человек, организм людей через воздух может получить от десяти до нескольких тысяч коронавирусов в минуту. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Indoor Air, частицы жидкости, потенциально содержащие вирус, сохраняются в воздухе лифта до 30 минут, - отмечает издание.

Даже если неизвестно, какое минимальное количество Sars-CoV-2 вызывает заражение, исследователи советуют надевать при использовании лифта маску и не разговаривать в кабине. Также, по их мнению, компаниям, занимающимся эксплуатацией лифтов, следует запрограммировать их так, чтобы в то время, когда они не используются, двери кабины оставались открытыми.

- Таким образом время сохранения аэрозолей в воздухе лифта уменьшится до 2-4 минут, - передает Der Standard.


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URL: https://www.vb.kg/392430
Теги:
лифт, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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