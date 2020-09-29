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Учительница литературы пришла на урок с топором

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- Виктория Гунгер
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Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведется проверка, сообщили РИА Новости во вторник в Министерстве образования региона.

"Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ № 1 имени А. Е. Буюклы в Охе, рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся второго класса, она рассказала, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как ее сын ошибся в ударении при чтении.

В свою очередь, проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/392437
Теги:
дети, образование, оружие, Россия, школа, прокуратура
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