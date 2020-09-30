БИРИМДИК №1.А.Алтыбаева: Социальная справедливость – основа нашей программы

Айнуру Алтыбаева, кандидат от партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик", продолжает свою агитационную кампанию по Ошской области. Выступая на встрече с местными жителями, она подчеркнула, что программа партии направлена на реализацию конституционных прав граждан, а стержнем политики является принцип социальной справедливости.

Что касается основной идеологии партии, то кандидат заявила, что у народов Евразии есть историческая связь. "На протяжении веков наши народы имеют тесные духовные, этнические, культурные, политические и экономические связи. Учитывая наши исторические ценности, мы предлагаем идти в ногу со временем", - сказала кандидат на встрече с избирателями, добавив, что партия "Биримдик" руководствуется принципами демократического социализма, основанными на социальной справедливости, опирающимися на выбор в пользу развития в рамках единого цивилизационного пространства – Евразии.

"На предстоящих выборах в парламент, запланированных на 4 октября, я прошу вас выбрать будущее народа и не поддаваться на провокационную ложь. Давайте вместе двигаться во благо процветания нашей страны. Объединившись, мы преодолеем все препятствия!" - сказала Айнуру Алтыбаева в обращении к избирателям.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.