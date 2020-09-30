В Перми задержали кыргызстанца, нападавшего на полицейского

Спустя четыре года после совершения преступления в России найден и задержан уроженец Кыргызстана, разыскивавшийся за нападение на полицейского. Инцидент произошел в Пскове, однако обнаружить и взять под страже подозреваемого удалось в другом российском регионе – в Перми.

Уголовное дело против этого гражданина и его подельника-соотечественника было возбуждено по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". "Утром 31 декабря 2016 года двое граждан Кыргызской Республики были застигнуты полицейскими в момент повреждения в пьяном виде припаркованных во дворе дома на улице Звездной в Пскове автомашин. В момент задержания двое дебоширов оказали активное сопротивление применили насилие в отношении одного из стражей порядка",- рассказали в Следственном комитете РФ по Псковской области.

В дальнейшем обоим удалось скрыться скрылись, в связи с чем они были объявлены в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан в 2019 году в Санкт-Петербурге и осужден.

И вот теперь перед законом предстанет второй разыскивавшийся. По ходатайству следователя Свердловским районным судом города Перми в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на окончание расследования и последующую передачу материалов дела в суд, проинформировали в СК РФ по Псковской области.