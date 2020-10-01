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Прогноз погоды на октябрь

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- Александр Тузов
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Кыргызгидромет при МЧС подготовил ориентировочный прогноз погоды в Кыргызстане на октябрь. Температура воздуха предполагается в пределах средних многолетних значений. Осадков в Баткенской, Джалал–Абадской, Иссык–Кульской и Нарынской областях прогнозируется больше нормы. В остальных регионах - в пределах средних значений.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит +9...+11 градусов. В предгорных районах и Кеминской долине 5–7 выше нуля.

В первой половине месяца ожидается колебание ночной температуры воздуха от +3...+8 до +9...+14, дневной от +13...+18 до +21...+26. Во второй половине по ночам будет преобладать температура +2...+7. Возможны заморозки до –1...–3. Днем прогнозируется от +11...+16 до +18...+23, в отдельные дни до +4...+9. В Кеминской долине и предгорных районах в первой половине октября ночью будет 0...+5, днем от +9...+14 до +18...+23. Во второй половине по ночам –2...+3, днем от +5...+10 до +13...+18.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха –7–9 градусов тепла. По ночам будет от +1...+6 до +7...+12, возможны заморозки до –1...–3; днем от +13...+18 до +21...+26, в отдельные дни вероятно понижение до +4...+9.

Иссык–Кульская область. Среднемесячная температура воздуха 6–8 градусов выше нуля. По ночам будет преобладать температура +1...+6, возможны заморозки до –1...–3; днем от +9...+14 до +15...+20, во второй половине месяца в некоторые дни до +3...+8.

Баткенская, Джалал–Аабадская, Ошская области. Среднемесячная температура воздуха составит +11...+14 градусов, в предгорных районах 7–9 градусов выше нуля.

В первой половине октября колебание ночной температуры воздуха от +3...+8 до +9...+14, дневной от +15...+20 до +22...+27. Во второй половине ночью будет около +4...+9, возможны заморозки до 0...–2; днем от +13...+18 до +19...+24, в некоторые дни до +7...+12. В предгорных районах в первой половине месяца по ночам от +2...+7 до +8...+13, днем от +13...+18 до +20...+25. Во второй половине октября ночью будет преобладать температура +3...+8, днем от +10...+15 до +15...+20, возможно понижение до +2...+9.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха составит +5...+7 градусов. В течение октября ночью от –3...+2 до +3...+8, в конце месяца до –3...–8; днем от +7...+12 до +13...+18, в конце месяца до +5...+10.

экскурс–бюро

Световой день к концу октября в Бишкеке становится еще на 1 час 20 минут короче, а средняя продолжительность солнечного сияния уменьшается почти на 60 часов и составляет 213 часов.

В отдельные октябрьские дни солнце продолжает радовать по–настоящему летней погодой. Абсолютный максимум октября, 34,1 градуса, отмечался у нас 2–го числа 1941 года. Рекорд самой низкой температуры воздуха в октябре в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке принадлежит 1898 году, когда столбик термометра 23–го числа опустился до отметки минус 12,8 градуса.


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URL: https://www.vb.kg/392481
Теги:
Кыргызгидромет, погода
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