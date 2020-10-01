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Казанский триумф "Босоногого бегуна"

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- Анастасия Карелина
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Фильм Мирлана Абдыкалыкова "Босоногий бегун" получил спецприз XVI международного кинофестиваля в Казани "За диалог культур в исламском мире".

Киносмотр, делающий акцент на общечеловеческие, духовно–нравственные, семейные и культурные традиции, идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма, впервые в своей истории проходил без личного присутствия иностранных участников. Пандемия не позволила авторам многих картин приехать в столицу Татарстана. Однако в конкурсных и внеконкурсных программах, как и прежде, были представлены фильмы и российских, и зарубежных кинематографистов. Причем вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности авторов. Ведь девиз смотра - "Через диалог культур - к культуре диалога".

Картина кыргызского кинорежиссера участвовала в конкурсной программе "Россия - исламский мир". А награда, которой в итоге удостоилась лента, считается самым важным призом фестиваля. Сама программа была собрана из фильмов, снятых в странах, входящих в Организацию исламского сотрудничества. Многие картины созданы в со–продукции с европейскими или азиатскими партнерами. Это фильмы из Турции, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Ирана, Бангладеш, Афганистана, Алжира и даже Буркина–Фасо.

Фестиваль не первый год сотрудничает с группой стратегического видения "Россия - Исламский мир". Учрежденный ею в одноименной программе приз был присужден очень эмоциональной картине из Кыргызстана. Автору причитается денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. "Босоногий бегун" ("Жоо кулук") - это история о взрослении. Герой фильма - 12–летний Жекшен, паренек из малообеспеченной семьи, не имеющий даже спортивной формы для занятий физкультурой. Но бегает быстрее всех одноклассников и предпочитает делать это босиком. Режиссер Мирлан Абдыкалыков рассказал эмоциональную историю, погрузил зрителей в мир детей с их порой такими недетскими проблемами и покорил искренностью повествования.


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URL: https://www.vb.kg/392482
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан
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