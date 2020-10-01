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Призывали к захвату власти. Задержаны лидеры "Кырк Уруу Жети Дубан"

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- Оксана Гут
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В Бишкеке задержаны лидеры общественного объединения "Кырк Уруу Жети Дубан". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В соцсетях появилось видео, на котором неизвестные мужчины обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти.

30 сентября по данному факту Следственной службой ГУВД г. Бишкек начато досудебное производство, зарегистрированное в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 ч.2 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды) УК Кыргызской Республики.

Согласно заключения судебно-политологической экспертизы Национальной Академии Наук КР, в выступлениях указанных лиц содержатся призывы, направленные на разжигание межрегиональной вражды и призывы к насильственному захвату власти.

В ходе досудебного производства личности указанных лиц были установлены и 30 сентября, при проведении собрания были задержаны 26 членов общественного объединения "Кырк Уруу Жети Дубан" и доставлены в ГУВД г. Бишкек.

В отношении доставленных 26 лиц были проведены наркологические исследования, по результатам которой, 20 лиц находились в состоянии наркотического опьянения.

В рамках досудебного производства, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 313 ч.2 УК Кыргызской Республики, в порядке ст. 98 УПК КР были задержаны и водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек лидеры движения "Кырк Уруу Жети Дубан":

1. Шамиль Муканбаев 1985 г.р., ранее не судим.

2. Амангельди Артыков 1971 г.р., ранее дважды судим за хранение наркотиков.

3. Акылбек Олджембаев 1964 г.р., ранее дважды судим за изнасилование и контрабанду.

4. Рыскелди Бериков 1972 г.р.

5. Кубанычбек Джумаканов 1966 г.р., ранее трижды судим, за грабеж, хулиганство и кражу.

Назначены соответствующие экспертизы, в отношении остальных членов движения проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления причастности к указанному преступлению.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/392484
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, МВД
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