Правительство сокращает расходы бюджета на следующий год

Все расходы на 2021 год должны быть выстроены по степени важности. Расходы, не имеющие необходимости срочного финансирования, будут временно приостановлены. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал на заседании правительства, где рассматривался проект республиканского бюджета на следующий год.

"С учетом реалий сегодняшнего дня мы вынуждены изменить некоторые параметры бюджета на 2021 год. Так как в 2020 году доходы республиканского бюджета меньше запланированного, ожидается, что дефицит бюджета составит 7 млрд сомов. Поэтому, на 2021 год мы вынуждены сократить некоторые расходы. ", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем, он поручил Министерству финансов в течение месяца рассмотреть предложения министерств и ведомств о включении некоторых расходов, которые они считают необходимыми.

"Параллельно следует предусмотреть новые инструменты по исполнению доходной части бюджета. Основная роль здесь отведена таможенной и налоговой службам. Одним из действенных механизмов достижения поставленных целей является внедрение системы фискализации, которая позволит решить вопрос по электронным счет-фактурам, автоматизированной системы на автомобильных заправочных станциях, ККМ-онлайн, электронных сопроводительных документов, программы свободного поста. Эти все действия помогут не только в работе государственных органов и пополнении доходный части бюджета, но и облегчат работу предпринимателей. Эти меры, даже в условиях пандемии в 2020 году, дали положительные результаты. Налоговая служба, к примеру, ежемесячно исполняет месячный план до 1 млрд сомов. Таких планов у нас много и основную часть из них мы должны реализовать в 2021 году", - сказал Кубатбек Боронов.

Глава правительства отметил и реализацию выгодных для бюджета программ в таможенной системе.

"Учитывая опыт таможенной системы ведущих стран мира, мы решили внедрить и на наших таможенных постах многофункциональную программу АСИКУДА. Программа обеспечит прозрачность доходной части бюджета и его пополнение. Все, что ранее вызывало недоверие граждан в таможенной службе, будет исключено. Помимо того, есть планы по программе государственных инвестиций. На 2021 год мы планируем собрать 30 млрд сомов, которые будут направлены на реализацию внутригосударственных инфраструктурных проектов с мультипликативным эффектом. Создан государственный бюджетный резерв в 1,9 млрд сомов, средства которого будут направлены на незапланированные расходы. Хочу также отметить, что в 2021 году будут профинансированы расходы по субсидированию процентов коммерческим банкам, развитию регионов, цифровизации, государственной ипотеке, капитальному вложению", - подчеркнул глава правительства.

Кубатбек Боронов напомнил о грядущем в 2021 году пике выплат по внешнему долгу и продолжающейся работе по его реструктуризации.

"Несмотря на все сложности, правительство Кыргызской Республики продолжит исполнение всех взятых на себя социальных обязательств", - подчеркнул премьер-министр.