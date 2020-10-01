БИРИМДИК №1: Внедрим онлайн-систему таможенного мониторинга и контроля

Партия демократического социализма - евразийский выбор "Биримдик" выступает за внесение поправок в нормативные акты в области противодействия коррупции. "Биримдик" считает необходимым борьбу с зачатками коррупции, а не ее последствиями. Поэтому программа партии предусматривает различные направления, которые помогут реализовать цели партии в данном направлении.

В частности, в рамках системы "одна остановка - одна проверка" на таможенных постах будет внедрена цифровизация. К ней относятся фитосанитарные, ветеринарные и другие виды проверки. Это позволяет проводить прозрачные и оперативные проверки и самое главное предотвращает коррупцию. Одновременно предлагается внедрить онлайн-систему таможенного мониторинга и контроля.

Партия "Биримдик" прекрасно понимает, что теневая экономика сдерживает экономику страны и тормозит ее развитие. Поэтому партия считает необходимым запустить проект "Фискализация налоговых процедур" и создать условия для прозрачности бизнеса. Таким образом, будут созданы условия для резкого увеличения поступлений в бюджет страны.

Отсутствие прямого контакта государственных чиновников с гражданами также является ударом по коррупции и взяточничеству. Для этого необходимо сделать так, чтобы все муниципальные услуги осуществлялись дистанционно, не выходя из дома. Это является одним из факторов устранения источников коррупции.

Партия "Биримдик" также инициирует запуск платформы "Цифровой регион". Это позволит создать базу данных по каждому жилому комплексу в стране и значительно сократить количество заявок и документов. А также исключает общение между государственными и муниципальными служащими, и гражданами.

Цифровизация - это ключевой инструмент борьбы с коррупцией. Многие страны смогли победить взяточничество путем цифровизации. И искоренение коррупции в какой-либо сфере вполне возможно с помощью современных технологий. Без борьбы с коррупцией экономика страны и уровень жизни нашего общества не улучшатся и не будут развиваться.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.