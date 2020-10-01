Молодые кыргызстанцы заявили о себе на "Золоте тюрков"

Делегация молодежного крыла Общероссийского Кыргызского конгресса приняла участие во Всероссийском форум тюркской молодежи "Золото тюрков". Он прошел по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и собрал 150 делегатов из российских регионов, а также представителей ряда стран.

"Данный социально значимый проект, - сообщили в этом агентстве, - призван содействовать гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, самореализации молодежи и взаимообогащению культур путем исследования, сохранения и развития культурно-исторического наследия тюркоязычных народов России".

Программа форума включала в себя интенсивную образовательную программу, встречи с известными людьми, представителями экспертного сообщества, власти, культуры и бизнеса. Организовывались тренинги по различным направлениям, мастер-классы, демонстрировались лучшие практики в области изучения тюркоязычного наследия, работали творческие мастерские.

"Это уже пятый по счету такой форум, в трех из них были представлены и наши молодые соотечественники. На сей раз мы направили в Казань десять человек. Среди них – и дети наших некогда трудовых мигрантов, которые затем осели в России, получили ее гражданство, но продолжают поддерживать тесные связи со свой родиной. Такую эстафету приняли и поколения молодых кыргызстанцев-россиян. Поэтому на форуме "Золото тюрков" они охотно информировали сверстников о Кыргызстане, его культуре и традициях, общественно-политической жизни, о его многосторонних связях с Россией", - говорит президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

По его словам, участников форума интересовали и особенности жизни кыргызсакой диаспоры в различных регионах РФ. И об этом тоже рассказывали делегаты от ОКК, прибывшие в Казань из Красноярска, Екатеринбурга, Оренбурга, других городов страны.

"Несмотря на пандемию, международные контакты кыргызстанцев в России укрепляются и расширяются. Мы стараемся использовать для этого любые предоставляющиеся возможности. И делегируем на международные мероприятия, организуемые, в том числе, Федеральным агентством по делам национальностей, прежде всего наших молодых соотечественников", - отметил президент ОКК.