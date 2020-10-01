В Бишкеке блокадникам и детям фронтовиков вручили знаки "Дети войны". Инициатива награждения людей, переживших войну в детском возрасте, принадлежит руководителю ОО "Славянская диаспора" г. Джалал-Абад Виктору Малюженко. Корреспондент "ВБ" вместе побывал на вручении.

"Вечерка" не единожды рассказывала о судьбах детей войны. Все они – от младенцев, рожденных в мае-июне 1945 и подростков, до последних дней войны рвавшихся на фронт – особое поколение. Знак "Дети войны" разработали в Общественном объединении "Славянская диаспора" г. Джалал-Абад, нашли единомышленников, изготовили и, теперь вручают пожилым людям.

Кто-то может спросить: а зачем им какие-то знаки, медали? Мы и так, мол знаем? А осознали ли? Понимаем ли что они сделали и какая у них биография? Родившиеся до войны и во время войны - воевавшие и не воевавшие, голодавшие, но делавшие все для фронта, хлебнувшие горя на оккупированных территорий и в тылу, многие потерявшие в войну отцов, братьев, семьи – теперь все они - пожилые люди. Поколение, пронесшее через всю жизнь гордость, за каждую победу на фронте и боль за потери.

Это сегодня для детей в конфликтах, в войнах обязателен курс реабилитации, чтобы хоть - как-то сгладить, стереть шрамы войны. А тогда самую жестокую и кровопролитную войну вытянули на себе, в том числе и те самые детские плечики. И потом в их биографии было еще восстановление страны из послевоенной разрухи. Заметьте, не страна их восстанавливала, а наоборот! Может поэтому важно, чтобы каждый из взрослых и детей вспомнил и отметил? Пусть символическим знаком, но отметить, чтобы они порадовались и вспомнили!

И в этом примечателен пример Виктора Малюженко и ОО "Славянская диаспора".

- Знаю, что в России есть "Дети войны", медали людям вручают. Видел, что у нас в Кыргызстане несколько лет об этом говорят. И когда накануне 75-летия мы проезжали по ветеранам, труженикам тыла, я видел, как мало их осталось. Совсем мало. Вот и решили от своей общественной организации сами сделать медаль или знак, чтобы просто отметить этих людей. Поблагодарить, напомнить, что мы их помним, уважаем. В общем, взяли и сделали.

Разработали дизайн. Знак получился адресным: Мы в прошлом году проводили реконструкцию забытой братской могилы в г. Джалал-Абад, постарались сохранить очертания той старой с металлическим основанием. И на фоне этого обелиск наш художник нарисовал двух маленьких детей. Для нас это образ всех детей, которые пережили войну, которые не дождались с фронта своих отцов. Старались, чтобы знак получился настоящим, душевным, – рассказывает Виктор Викторович.

Важно, что и власти на местах поддержали это доброе дело. Составили списки детей войны. Вместе нашли спонсоров для изготовления и накануне 9 мая вручили первые знаки. Из-за пандемии короновируса вручение проводили по домам. Но на первых же встречах все видели, что сами дети войны были очень рады такому вниманию. Все рассказывали сколько в их семьях погибло родственников, как они выживали в войну.

Дети блокады

Накануне дня пожилых людей в Бишкек специально приехал руководитель ОО "Славянская диаспора" г Джалал-Абад Виктор Малюженко. Решено было вручить Почетные знаки детям блокады – ведь они же и были детьми во время войны.

Знаки по месту проживания блокадников развозили вместе с заместителем руководителя Кыргызского общества блокады Маратом Кутановым. И у каждого своя история военного детства.

Надежда Ивановна Мадраимова 1930 года рождения считает, что они могли тысячу раз умереть в блокаду. Она рассказывает, что 8 февраля 1942 году у нее отобрали детство навсегда.

- Гуляя на улице с подружками, услышала вой, и увидела, что над ними низко пролетал самолет. Лицо пилота было видно, он улыбался и стрелял. Та картинка до сих пор в глазах. Девочки попадали на землю и больше не встали.

Отец работал на военном заводе, рабочих перевели на казарменное положение, и он отдавал карточки семье. Когда он умер от истощения, мама устроилась стирать белье. А я оставалась нянчится с 6 ти месячным братом, ходила за водой. Однажды лед провалился, и я ушла под воду. Меня вытащили люди из очереди. Через какое-то время бомба попала в наш дом. И им опять повезло: дом раскололся надвое, но осталась стоять наша половинка, и мы выжили.

В другой раз, когда с друзьями выкапывали из мерзлой земли листья капусты, так увлеклись, что и не поняли, как оказались у вражеских окопов. Я голову подняла, а напротив – фашист в каске. Дулом автомата машет, мол, уходи, а должен был по приказу застрелить.

В Ленинграде после войны познакомилась со своим будущим мужем -Турсунбаем, с которым потом уехала в Среднюю Азию, - рассказывает Надежда Ивановна.

Роберту Робертовичу Лидеру знак "Дети войны" вручили прямо на проходной завода. Он до сих пор работает токарем. Лидер родился в Ленинграде в 1940 г, в 1946 приехал с семьей во Фрунзе. С 1959 года трудится на заводе. Знак прикрепили прямо таки на его рабочую одежду. А еще вручили подарки с юга: орехи, абрикос, мед.

В этот день знак был вручен Галине Тольской, Мысковой, Бережновой, Марковой, Омурбековой, Кутановой, Скуину…

Дети погибших в войну

В редакции "Вечернего Бишкека" состоялось вручение памятного знака "Дети войны" – детям погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. – участникам проекта "Вечерки" и поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" "Моя история о войне".

Отец Токтобюбю Егембердиевой погиб на подступах к Берлину, но до сих пор не удается найти его место захоронения.

Отец известного кыргызского художника Асаналы Бейшенова считается пропавшим без вести, и у него пока нет никаких зацепок и надежд, что когда-то можно будет найти точные данные о военной судьбе солдата. Образ отца он запечатлел в своих картинах.

Поисковики Кыргызстана считают, что отец заслуженного энергетика Кыргызстана Калыя Рахимовича Рахимова погиб на Ржевской земле, но по документам он числится пропавшим без вести. По существующим законам имя солдата нельзя внести на обелиск. И кто думает о чувствах детей, внуков, правнуков? Понятно, что солдат погиб защищая Ржев. Почему нельзя внести увековечить погибшего? Вот и не на месте душа у людей. А тут еще короновирус. Не получилось поехать в г. Ржев.

Мы побывали дома у Калыя Рахимова, ему и его супруге также вручены знаки "Дети войны". И надо было видеть, как они с душой восприняли этот знак уважения.

- Знаете, я сначала думала, как так, я же маленькая была. А вот сейчас смотрю, получается этот знак – как награда за то, что мы дети военного лихолетья выжили вопреки всем бедам, и что мы смогли стать людьми и столько работали для страны. И тот факт, что мы выжили – это тоже Победа над фашизмом. У нас все хотят найти место где воевал отец мужа: и дети наши и внуки Рахима Акжолова.

От редакции:

Вы можете внести свою лепту в это доброе дело. Вы можете как рассказать о своих детях войны, так и профинансировать изготовление знака. И сами поучаствовать в такой вот эстафете Памяти в год 75-летия Победы!