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На Уч-Курганской ГЭС из строя вышло оборудование одного из гидроагрегатов

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- Екатерина Улитина
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Уч-Курганская ГЭС нуждается в скорейшей модернизации, так как на станции выходит из строя оборудование.

ОАО "Электрические станции" сообщает, что поломка была обнаружена при проведении профилактических работ на гидроагрегате №3 Уч-Курганской ГЭС. Выяснилось, что повреждена одна из лопастей рабочего колеса. Для восстановления понадобится 2-3 недели.

"В настоящее время на Уч-Курганской ГЭС работают три гидроагрегата, что достаточно для обеспечения заданного режима нагрузок энергосистемы КР. Персонал ОАО "Электрические станции" приступили к восстановлению повреждения лопасти. Основной причиной повреждения является старение и полный износ гидроагрегата. Так как Уч-Курганская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1961году и за все время эксплуатации (почти 60лет) не проводилась модернизация и замена гидроагрегатов. В связи с чем Уч-Курганская ГЭС крайне нуждается в скорейшей реализации проектов по реконструкции и модернизации", - сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

На данный момент по проекту прорабатываются вопросы по финансированию,отбору консультанта и подрядной организации. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ на гидроагрегате №3 Уч-Курганской ГЭС позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в предстоящий осенне-зимний период.

Уч-Курганская ГЭС является самой старой из шести ГЭС на Нарынском каскаде. Ее проектная установленная мощность 180 МВт, единичная мощность агрегата 45 МВт. В марте 2019 года сообщалось, что Азиатский банк развития утвердил проект модернизации ГЭС на сумму $100 млн, из которых $40 млн являются грантом, а $60 млн - кредитом.


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URL: https://www.vb.kg/392530
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан, модернизация, Электрические станции
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