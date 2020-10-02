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Взрыв в Бейруте. Ливанский суд хочет арестовать владельца судна с селитрой

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- Виктория Гунгер
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Ливанский суд захотел арестовать владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась аммиачная селитра, ставшая причиной взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства AFP.

По данным источников, ведущий дело о взрыве судья Фади Сауан заочно выдал два ордера на арест владельца, и еще один - на арест капитана. Собеседники агентства пояснили, что Сауан сообщил их имена в прокуратуру, которая передала их в Интерпол и запросила выдать международный ордер на арест.

В августе бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев назвал версии взрыва в порту ливанского Бейрута. Прокошев пояснил, что само по себе вещество взорваться не могло. На вопрос о том, могла ли селитра почти за шесть лет потерять свои свойства, собеседник издания сообщил, что она хранилась герметично и воздух не поступал внутрь упаковки.

Тогда же стало известно о задержании россиянина Игоря Гречушкина, которому ранее принадлежало судно. Подчеркивалось, что россиянина не арестовали, а просто "задали ему несколько вопросов".

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.


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URL: https://www.vb.kg/392531
Теги:
взрыв, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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