Взрыв в Бейруте. Ливанский суд хочет арестовать владельца судна с селитрой

Ливанский суд захотел арестовать владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась аммиачная селитра, ставшая причиной взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства AFP.

По данным источников, ведущий дело о взрыве судья Фади Сауан заочно выдал два ордера на арест владельца, и еще один - на арест капитана. Собеседники агентства пояснили, что Сауан сообщил их имена в прокуратуру, которая передала их в Интерпол и запросила выдать международный ордер на арест.

В августе бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев назвал версии взрыва в порту ливанского Бейрута. Прокошев пояснил, что само по себе вещество взорваться не могло. На вопрос о том, могла ли селитра почти за шесть лет потерять свои свойства, собеседник издания сообщил, что она хранилась герметично и воздух не поступал внутрь упаковки.

Тогда же стало известно о задержании россиянина Игоря Гречушкина, которому ранее принадлежало судно. Подчеркивалось, что россиянина не арестовали, а просто "задали ему несколько вопросов".

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.