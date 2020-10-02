Начни создавать благополучную страну уже сейчас - выбирай БИРИМДИК №1

БИРИМДИК №1 предлагает Кыргызстану модель страны-семьи – социальную заботу и поддержку тех, кто нуждается.

Государство в стране-семье – это отец. Оно берет ответственность на себя, заботится и выступает основным регулятором. Следит за порядком. Не надзиратель, но регулятор. Государство контролирует, чтобы не нарушался принцип социальной справедливости. Или, другими словами – принцип человечности. Чтобы не было огромного разрыва, не было дискриминации, ущемления. Чтобы тот, кто вдруг ослаб, заболел и стал экономически неэффективным – не оказывался на обочине жизни один на один с бедой, а получал заботу и поддержку. Оставлять человека в беде, только потому что он тяжело заболел – это как раз то самое нарушение принципа человечности.

БИРИМДИК №1 предлагает строить модель страны-семьи, и как в семье не отказываются от заболевших и ставших экономически неэффективными, так и в стране-семье не может быть нерентабельных граждан.

Поддерживая БИРИМДИК №1, вы поддерживаете свой народ. Гарантируете своим выбором социальную защиту для тех, кому она нужна сейчас и кому понадобится завтра.

Приходите на избирательные участки в воскресенье 4 октября с 8.00 до 20.00 и выбирайте БИРИМДИК - №1 в списке.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.