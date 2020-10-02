Главная причина поддержать партию БИРИМДИК №1 – это вы и ваши мечты

Вы сами, ваша семья, ваши дети, ваши родители, ваше будущее - все это зависит от выбора, который вы сделаете уже послезавтра, в воскресенье 4 октября.

Хотите иметь возможность реализовывать свои таланты и мечты? Открыть собственный бизнес и развивать его, не утопая в бюрократии и волоките? А может - создать семейное предприятие? Хотите давать рабочие места людям, открыто радуясь, что приносите пользу стране, а не опасливо уводить все бизнес-процессы в тень? Тогда голосуйте за БИРИМДИК №1.

БИРИМДИК №1 поддерживает создание и развитие малого бизнеса в Кыргызстане и приложит все силы, чтобы обеспечить комфортные условия для его ведения.

Кроме того БИРИМДИК №1:

– единственная партия, которая дает смыслы и четкие ориентиры, куда идти нашей стране.

- видит путь развития в сотрудничестве, дружбе народов, в культуре, в силе духа нашего народа. Это евразийский путь развития на основе духовного единства исторической судьбы народов Евразии и братских отношений.

– это грамотные и опытные политики, способные управлять государственным бюрократическим аппаратом, не ломая его и не позволяя действовать в режиме отфутболивания и волокиты.

- это молодая партия и молодые, профессиональные, сильные и смелые кадры, которые устали от произвола и идут в политику с целью принести положительные перемены в страну.

Поддерживая БИРИМДИК №1, вы поддерживаете себя и свои перспективы.

Приходите на избирательные участки в воскресенье 4 октября с 8.00 до 20.00 и выбирайте БИРИМДИК - №1 в списке.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.