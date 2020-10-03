Три политические силы претендуют на власть и у каждой свой будущий премьер

Сегодня в Кыргызстане день тишины. Завтра - выборы. И если они будут признаны состоявшимися – как вариант, большинство голосующих могут поставить галочку за кандидата "против всех", то уже в понедельник на повестке дня встанет новый актуальный вопрос: кто сядет в кресло премьер-министра?

Собственно, кандидатуры на пост главы правительства уже обозначились.

Самый явный претендент - Омурбек Бабанов. На днях он всплыл на поверхность политической жизни страны с пламенной речью, посвященной выборам. Бабанов обратился к кыргызстанцам с просьбой не продавать свои голоса на выборах и попросил поддержать его партию и его самого.

Видеороликом с его выступлением поделились буквально все СМИ страны. И это означает только одно: Омурбек Токтогулович, еще недавно клявшийся в своей глубокой аполитичности, намерен вернуться в большую игру. Для начала, видимо, в качестве премьер-министра, о чем недавно заявил его сопартиец. А там уже и до президентских выборов рукой подать.

Некоторые эксперты считают, что в нынешней ситуации Бабанов – оптимальный вариант премьер-министра, который устроит и действующую власть, и оппозицию. Так ли это в действительности, мы можем только гадать. Ясно одно – сторонники у Омурбека Бабанова в есть, причем не только в числе членов его партии. Очевидно, во всяком случае, некоторые представители оппозиционно настроенных политических объединений могут считать его приемлемой кандидатурой.

Между тем, активизация Бабанова сопряжена с определенными рисками. Помнится, из политики он ушел по определенным причинам. Одна из них - уголовное дело в отношении него, вторая - бизнес, который он хотел сохранить. Трудно управлять делами, живя за границей изгнанником.

Скорее всего, Омурбек Токтогулович четко понимает на что идет, поскольку в целом его политическое воскрешение за несколько дней до выборов выглядит обдуманной акцией, организованной не только ради будущих весьма туманных перспектив возможного президенства.

Не исключено, что желание Бабанова снова вернуться в кресло премьер-министра вызвано чувством соперничества. Сейчас в Кыргызстане появился новый политический персонаж, не однозначный, но пользующийся симпатиями электората - Райымбек Матраимов. Он вполне может претендовать на пост главы правительства, если его партия возьмет достаточное количество мандатов на выборах. Причем сегодня такой расклад никого особо не удивит.

Еще два года назад никто бы не стал всерьез рассматривать Райымбека Матраимова как политика. Однако сейчас все иначе. "Черная" пиар-кампания против него, методично проводимая в ряде кыргызских СМИ, пошла ему на пользу. Матраимов стал узаваемой фигурой. И эту узнаваемость он поставил себе на службу очень умело - построил с нуля партию. Затем он раскачал ее, активно помогая простым людям во время пандемии. Так стоит ли недоумевать по поводу того, что и у Райымбека Матраимова сегодня есть сторонники, которые хотят видет его во главе правительства?

Помимо олицетворяющих противоборствующие силы Бабанова и Матраимова на политической арене есть и третий кандидат. Это, скажем так, представитель центристских сил, которые стоят за стабильность, традиционные ценности, евразийство. Это действующий мэр Бишкека Азиз Суракматов Он неплохо зарекомендовал себа на посту градоначальника, отличается рассудительностью и является представителем северного региона, что в наших политических реалиях не последнее дело.

Впрочем, кто бы из названных политиков не занял премьерское кресло, перед ним будет стоять нелегкая задача – потребуется предпринять какие-то небанальные меры, чтобы поднять просевшую из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции экономику. Что для этого нужно?Качественные знания и умение применять их на практике, ясная голова, четкие планы и хорошая команда. Хочется верить, что у наших кандидатов в премьеры все это есть, ведь они же смогли проявить себя как успешные бизнесмены.