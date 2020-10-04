Оффлайн-обучение. Что делать, если родители не хотят вести детей в школу

В Кыргызстане завтра, 5 октября, ученики первых классов не выходят на учебу в школы. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

"В понедельник первоклассники не будут учиться в связи с дезинфекцией всех помещений образовательных учреждений. Дети могут посмотреть телевизионный уроки и сделать домашние задания", - отметили в ведомстве.

Во вторник, 6 октября, согласно приказу Минобразования, по всей стране ученики 2-6 классов начинают учиться в традиционном формате. По данным МОиН, порядка 90% родителей готовы отправить своих детей в школу. Однако, есть и те, кто из-за эпидемиологической ситуации опасается водить ребенка на оффлайн-уроки.

"Согласно приказу Министерства образования и науки, родители сами выбирают форму обучения для своего ребенка. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление в школу. Если школьники хотят учиться онлайн, то они могут это делать посредством тех же телеуроков. В любом случае этот вопрос должен решаться руководством школ. Исходя из количества детей, не посещающих школу, будет составлено расписание уроков", - пояснили в министерстве.