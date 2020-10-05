На митинге партии требуют признать выборы несостоявшимися

В Бишкеке сегодня, 5 октября, проходит митинг политических партий, не согласных с предварительными итогами голосования. На площади "Ала-Тоо" собрались представители партий "Социал-демократ", "Чон-Казат", "Мекен Ынтымагы", "Реформа", "Ыйман Нуру" и "Ордо".

Также на площади присутствует около 200-300 сторонников партий. Выступающие с трибуны представители партии заявляют, что не согласны с подсчётом голосов и требуют признать выборы несостоявшимися. Они заявляют о многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе голосования.

Также они обвиняют действующую власть в установлении в Кыргызстане семейно-кланового режима. Партии заявили об объединении.

Отметим, накануне в Кыргызстане прошли выборы депутатов ЖК. По итогам предварительного подсчёта голосов победили "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".