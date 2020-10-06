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Митингующие разбили голову врачу"скорой". Люди нападают на машины неотложки

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- Екатерина Улитина
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Митингующие разбили голову фельдшеру "скорой". Об этом в своем Твиттер сообщил заведующий отделением реанимации Центра скорой медпомощи города Бишкек Егор Борисов.

Это не единственный за сегодня случай, когда на машины "скорой", которые приезжают на вызовы в эпицентр беспорядков, нападают люди на улицах.

- Произошли нападения на 5 бригад скорой помощи, в разных местах города. Одна фельдшер госпитализирована с пробитой головой, - написал Борисов.

Таким образом, пострадали 6 машин неотложки. Еще две машины, по сообщению Егора Борисова, пока не могут найти.

1. Ниссан, г/н 8893 BC

2. Мерседес спринтер 7565 BB

Напомним, сегодня митинг против результатов выборов перерос в беспорядки и столкновения с милицией.


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URL: https://www.vb.kg/392674
Теги:
митинг, нападение, Кыргызстан, медики
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