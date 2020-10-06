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В КР создан координационный совет. Его возглавил Адахан Мадумаров

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- Екатерина Улитина
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В состав этого совета вошли партии социал-демократы, "Республика", "Ата-Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол" и "Замандаш".

Отметим, в состав партии не вошли такие оппозиционные партии как "Реформа" и "Мекенчил". Последняя партия, кстати, заручилась на последних выборах большой поддержкой избирателей, хотя не обладала административными и финансовыми ресурсами.

Этот координационный совет берет на себя обязанности "в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле" и "восстановить общественный порядок".

"Для централизованного руководства этими процессами принято решение образовать Координационный совет, сформированный из лидеров указанных партий. В то же время Координационный совет открыт для присоединения для других партий и политических движений", - говорится в их заявлении.

Известно, что координационный совет возглавил лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

При этом стоит отметить, что в этот координационный совет не попали представители молодежи и женщины, многие из которых активно боролись против нынешней власти.


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URL: https://www.vb.kg/392714
Теги:
Адахан Мадумаров, партии, революция, Кыргызстан
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