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"Джеруй". Пожар продолжается, рудник остановлен до стабилизации ситуации

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- Виктория Гунгер
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В настоящее время на месторождении "Джеруй" продолжается тушение пожара. Все рабочие отправлены по домам. Компания вынуждена приостановить всю деятельность на руднике до стабилизации обстановки. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь "Альянс Алтына" Касиет Карачолокова

Других требований к руководству "Джеруя" нападавшие не выдвигали.

- В настоящее время усилены меры безопасности, правоохранительные органы поставлены в известность. Что касается нанесенного ущерба от возгорания, его пока не подсчитывали, - пояснила Карачолокова.

Уточняется, что пожар произошел на золотоизвлекательной фабрике. Помимо ЗИФ, пожаром охвачено еще несколько объектов.

Согласно полученной информации, в 10:00 на территорию золотодобывающего предприятия проникли около 200 человек, которые потребовали прекратить работы. Затем они подожгли ЗИФ "Джеруя".


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URL: https://www.vb.kg/392727
Теги:
беспорядки, пожар, Таласская область, Кыргызстан, Джеруй
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